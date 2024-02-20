Корсунов Иван Александрович
Место рожденияРоссия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Дата рожденияОколо 1918
Дата смертиОколо 1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Бракосочетание
После 1944
Жена: ?
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Корсунов ?
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1960
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Шофер
Образование
Неизвестно
7 классов
Смерть
Около 1986