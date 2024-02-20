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Корсунов Иван Александрович

Место рождения

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Около 1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Корсунов Александр Макарович

Мать: Корсунова Ефросинья Ананьевна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Бракосочетание
После 1944

Жена: ?

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Корсунов ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1960

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Шофер
Образование
Неизвестно
7 классов
Смерть
Около 1986
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