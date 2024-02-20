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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
После 1944
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Корсунов ?
Отец ребёнка: Корсунов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1960
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Корсунов Иван Александрович
Смерть
Неизвестно