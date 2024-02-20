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Сыкерцыш Федор Иосифович

Место рождения

СССР Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н х.Согласный

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

1852 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852

Сын: Сыкерцыш Василий Федорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н с/с Братский х.Согласный
Рождение
1940

Отец: Сыкерцыш Иосиф Степанович

Мать: Корсунова Ефросинья Ананьевна

СССР Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н х.Согласный
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н с/с Братский х.Согласный
Смерть
Неизвестно
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