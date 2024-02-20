Сыкерцыш Федор Иосифович
Место рожденияСССР Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н х.Согласный
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Сын: Сыкерцыш Василий Федорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н с/с Братский х.Согласный
Рождение
1940
СССР Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н х.Согласный
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н с/с Братский х.Согласный
Смерть
Неизвестно