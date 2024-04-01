Малышев Дмитрий Казак Р. Камылова Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малышев Василий Иванов
Рождение ребёнка
16.03.1837
Мать ребёнка: Малышева Елисавета Васильева
Рождение ребёнка
18.12.1839
Мать ребёнка: Малышева Елисавета Васильева
Рождение ребёнка
25.05.1842
Дочь: Елена Дмитриева
Мать ребёнка: Малышева Елисавета Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно