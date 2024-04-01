Малышев Дмитрий Казак Р. Камылова Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Дмитрий Казак Р. Камылова Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малышев Василий Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1837

Сын: Малышев Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Малышева Елисавета Васильева

Рождение ребёнка
18.12.1839

Сын: Малышев Игнатий Дмитриев

Мать ребёнка: Малышева Елисавета Васильева

Рождение ребёнка
25.05.1842

Дочь: Елена Дмитриева

Мать ребёнка: Малышева Елисавета Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Елисавета Васильева

Смерть
Неизвестно
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