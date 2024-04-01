Малышева Елисавета Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1837
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Казак Р. Камылова Васильев
Рождение ребёнка
18.12.1839
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Казак Р. Камылова Васильев
Рождение ребёнка
25.05.1842
Дочь: Елена Дмитриева
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Казак Р. Камылова Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно