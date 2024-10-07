Марфа Уваровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Уваровна

Марфа Уваровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Иванович

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Фёкла Федотовна

Отец ребёнка: Федот Иванович

Беспятово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.1741

Дочь: Степанида Федотовна

Отец ребёнка: Федот Иванович

Смерть
Неизвестно

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