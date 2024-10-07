Марфа Уваровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Иванович
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Фёкла Федотовна
Отец ребёнка: Федот Иванович
Беспятово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.1741
Дочь: Степанида Федотовна
Отец ребёнка: Федот Иванович
Смерть
Неизвестно