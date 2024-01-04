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Ефим Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1749 г.р.

Жена

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Кузьмина

Рождение ребёнка
1807

Сын: Петр Ефимов

Мать ребёнка: Марфа Кузьмина

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Елизавета Ефимова

Мать ребёнка: Марфа Кузьмина

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Акулина Ефимова

Мать ребёнка: Марфа Кузьмина

Рождение ребёнка
1821

Сын: Поликарп Ефимов

Мать ребёнка: Марфа Кузьмина

Смерть
Неизвестно

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