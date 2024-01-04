Ефим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Кузьмина
Рождение ребёнка
1807
Сын: Петр Ефимов
Мать ребёнка: Марфа Кузьмина
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Елизавета Ефимова
Мать ребёнка: Марфа Кузьмина
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Акулина Ефимова
Мать ребёнка: Марфа Кузьмина
Рождение ребёнка
1821
Сын: Поликарп Ефимов
Мать ребёнка: Марфа Кузьмина
Смерть
Неизвестно