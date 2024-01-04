Марфа Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Иванов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Петр Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Елизавета Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Акулина Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Поликарп Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Смерть
Неизвестно

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