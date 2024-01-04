Марфа Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Петр Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Елизавета Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Акулина Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Поликарп Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Смерть
Неизвестно