Базурина (Чернова) Галина (Каздоя) Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1936
Дата смерти12.08.2002
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1936
Рождение ребёнка
28.09.1956
Сын: Базурин Василий Константинович
Отец ребёнка: Базурин Константин Васильевич
Рождение ребёнка
15.06.1960
Дочь: Сорокина Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Базурин Константин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.2002