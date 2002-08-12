Базурина (Чернова) Галина (Каздоя) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базурина (Чернова) Галина (Каздоя) Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1936

Дата смерти

12.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1936

Отец: Чернов Степан Андреевич

Мать: Чернова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
28.09.1956

Сын: Базурин Василий Константинович

Отец ребёнка: Базурин Константин Васильевич

Рождение ребёнка
15.06.1960

Дочь: Сорокина Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Базурин Константин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базурин Константин Васильевич

Смерть
12.08.2002
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