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Базурин Константин Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1934

Дата смерти

12.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1934

Отец: Василий

Мать: Базурина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
28.09.1956

Сын: Базурин Василий Константинович

Мать ребёнка: Базурина Галина Степановна

Рождение ребёнка
15.06.1960

Дочь: Сорокина Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Базурина Галина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базурина Галина Степановна

Смерть
12.11.1972
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