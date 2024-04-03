Базурин Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1934
Дата смерти12.11.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1934
Отец: Василий
Рождение ребёнка
28.09.1956
Сын: Базурин Василий Константинович
Мать ребёнка: Базурина Галина Степановна
Рождение ребёнка
15.06.1960
Дочь: Сорокина Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Базурина Галина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1972