Пигалева (Атасова?) Устинья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.1870
Рождение ребёнка
07.09.1873
Отец ребёнка: Пигалев Василий Урядник Пос. Камышловского Алексеев
Рождение ребёнка
20.07.1876
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Пигалев Василий Урядник Пос. Камышловского Алексеев
Рождение ребёнка
22.02.1878
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Пигалев Василий Урядник Пос. Камышловского Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пигалев Василий Урядник Пос. Камышловского Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно