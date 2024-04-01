Пигалева (Атасова?) Устинья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигалева (Атасова?) Устинья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1870

Сын: Пигалев Лаврентий Васильевич

Отец ребёнка: Пигалев Василий Урядник Пос. Камышловского Алексеев

Рождение ребёнка
07.09.1873

Сын: Пигалев Иван Васильев

Отец ребёнка: Пигалев Василий Урядник Пос. Камышловского Алексеев

Рождение ребёнка
20.07.1876

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Пигалев Василий Урядник Пос. Камышловского Алексеев

Рождение ребёнка
22.02.1878

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Пигалев Василий Урядник Пос. Камышловского Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигалев Иларион Васильев

Отец ребёнка: Пигалев Василий Урядник Пос. Камышловского Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пигалев Василий Урядник Пос. Камышловского Алексеев

Смерть
Неизвестно
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