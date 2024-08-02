Шелудякова (Кузнецова) Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Кузнецов Андрей Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Скворцова (Шелудякова) Вера Захаровна
Отец ребёнка: Шелудяков Захар Яковлевич
Беломестная Двойня, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.03.1895
Сын: Шелудяков Алексей Захарович
Отец ребёнка: Шелудяков Захар Яковлевич
Смерть
Неизвестно