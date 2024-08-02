Шелудякова (Кузнецова) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелудякова (Кузнецова) Ирина Андреевна

Место рождения

Незнановка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Кузнецов Андрей Тимофеевич

Мать: не указана

Незнановка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Скворцова (Шелудякова) Вера Захаровна

Отец ребёнка: Шелудяков Захар Яковлевич

Беломестная Двойня, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.03.1895

Сын: Шелудяков Алексей Захарович

Отец ребёнка: Шелудяков Захар Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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