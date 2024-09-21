Скворцова (Шелудякова) Вера Захаровна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скворцова) Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Скворцов Трафим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скворцова) Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Скворцов Трафим Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скворцова) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Скворцов Трафим Михайлович
Бракосочетание
09.11.1898
Рождение ребёнка
04.10.1904
Сын: Скворцов Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Скворцов Трафим Михайлович
Рождение ребёнка
19.05.1919
Дочь: Сбратова (Скворцова) Клавдия Трофимовна
Отец ребёнка: Скворцов Трафим Михайлович
Смерть
1956