Скворцова (Шелудякова) Вера Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Шелудякова) Вера Захаровна

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Место рождения

Беломестная Двойня, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Шелудяков Захар Яковлевич

Мать: Шелудякова (Кузнецова) Ирина Андреевна

Беломестная Двойня, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скворцова) Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Скворцов Трафим Михайлович

Беломестная Двойня, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скворцова) Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Скворцов Трафим Михайлович

Беломестная Двойня, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скворцова) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Скворцов Трафим Михайлович

Беломестная Двойня, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
09.11.1898

Муж: Скворцов Трафим Михайлович

Беломестная Двойня, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.10.1904

Сын: Скворцов Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Скворцов Трафим Михайлович

Беломестная Двойня, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.05.1919

Дочь: Сбратова (Скворцова) Клавдия Трофимовна

Отец ребёнка: Скворцов Трафим Михайлович

Беломестная Двойня, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1956

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