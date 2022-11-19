Михаилусенко Просковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаилусенко Просковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаилусенко Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Михаилусенко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаилусенко Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Михаилусенко Сергей

Рождение ребёнка
23.09.1936

Сын: Михаилусенко Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Михаилусенко Сергей

Маломихайловка, Шебекинский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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