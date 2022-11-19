Михаилусенко Просковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаилусенко Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Михаилусенко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаилусенко Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Михаилусенко Сергей
Рождение ребёнка
23.09.1936
Сын: Михаилусенко Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Михаилусенко Сергей
Маломихайловка, Шебекинский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно