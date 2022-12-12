Михаилусенко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаилусенко Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1936

Сын: Михаилусенко Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Михаилусенко Просковья Ивановна

Маломихайловка, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаилусенко Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Михаилусенко Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаилусенко Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Михаилусенко Просковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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