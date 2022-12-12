Михаилусенко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1936
Сын: Михаилусенко Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Михаилусенко Просковья Ивановна
Маломихайловка, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаилусенко Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Михаилусенко Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаилусенко Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Михаилусенко Просковья Ивановна
Смерть
Неизвестно