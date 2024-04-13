Мокрицкая Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрицкая Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мокрицкий Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокрицкий Александр Степанович

Рождение ребёнка
2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мокрицкий Александр Степанович

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