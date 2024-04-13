Мокрицкий Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрицкий Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1979

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979

Отец: Мокрицкий Степан Антонович

Мать: Ботяновская Лилия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мокрицкая Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокрицкая Светлана

Рождение ребёнка
2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мокрицкая Светлана

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