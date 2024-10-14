Симонов Иван Иванов 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
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Симонов Иван Иванов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова (Торопченова) Дарья Митрофанова

Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Симонова) Степанида Иванова

Мать ребёнка: Симонова (Торопченова) Дарья Митрофанова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1784

Сын: Симонов Иван Иванов

Мать ребёнка: Симонова (Торопченова) Дарья Митрофанова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Симонова) Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Симонова (Торопченова) Дарья Митрофанова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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