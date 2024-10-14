Симонов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Симонова) Степанида Иванова
Мать ребёнка: Симонова (Торопченова) Дарья Митрофанова
Рождение ребёнка
14.06.1784
Сын: Симонов Иван Иванов
Мать ребёнка: Симонова (Торопченова) Дарья Митрофанова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Симонова) Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Симонова (Торопченова) Дарья Митрофанова
Смерть
Неизвестно