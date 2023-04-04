Рейтлингер Александр Эдмундович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейтлингер Александр Эдмундович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Рейтлингер Сергей Александрович

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Ивановна

Смерть
1918
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