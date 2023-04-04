Рейтлингер Александр Эдмундович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Рейтлингер Сергей Александрович
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Ивановна
Смерть
1918