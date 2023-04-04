(Халютина) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1964
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
1910
Сын: Рейтлингер Сергей Александрович
Отец ребёнка: Рейтлингер Александр Эдмундович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Рейтлингер Александр Эдмундович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Рейтлингер Александр Эдмундович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964