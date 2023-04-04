(Халютина) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Халютина) Елена Ивановна

(Халютина) Елена Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Халютин Иван Николаевич

Мать: Халютина Александра Петровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Рейтлингер Сергей Александрович

Отец ребёнка: Рейтлингер Александр Эдмундович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Рейтлингер Александр Эдмундович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Рейтлингер Александр Эдмундович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рейтлингер Александр Эдмундович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Георгий Михайлович

Смерть
1964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close