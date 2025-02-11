Макаров Иаков Стефанович
мужской, родился 14.10.1882, Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
умер 26.02.1884, Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
ОтецМакаров Стефан Фотиевич01.01.1863 г.р.
МатьМакарова (Шанина) Мария Савельевна1864 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1882
Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.02.1884
Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область