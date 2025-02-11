Макаров Иаков Стефанович 14.10.1882 — найти родственников по фамилии на Familio

Макаров Иаков Стефанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 14.10.1882, Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

умер 26.02.1884, Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Отец
Макаров Стефан Фотиевич01.01.1863 г.р.
Мать
Макарова (Шанина) Мария Савельевна1864 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1882

Отец: Макаров Стефан Фотиевич

Мать: Макарова (Шанина) Мария Савельевна

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
26.02.1884
Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

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