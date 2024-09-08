Желтов Фёдор Алексеевич
Место рожденияБогородск
Дата рождения1859
Дата смерти1937
ПолМужской
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Желтов Алексей Григорьевич
Мать: Желтова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Желтова) Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Желтова (Кукина) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Желтова) Лидия Фёдоровна
Мать ребёнка: Желтова (Кукина) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Желтова (Кукина) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Желтов Анатолий Фёдорович
Мать ребёнка: Желтова (Кукина) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Желтова (Кукина) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Желтов Александр Федорович
Мать ребёнка: Желтова (Кукина) Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1859
Жена: не указана
Смерть
1937