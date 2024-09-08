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Желтов Фёдор Алексеевич

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Место рождения

Богородск

Дата рождения

1859

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Желтов Алексей Григорьевич

Мать: Желтова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Желтова) Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Желтова (Кукина) Евгения Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Желтова) Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: Желтова (Кукина) Евгения Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желтов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Желтова (Кукина) Евгения Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желтов Анатолий Фёдорович

Мать ребёнка: Желтова (Кукина) Евгения Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желтов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Желтова (Кукина) Евгения Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желтов Александр Федорович

Мать ребёнка: Желтова (Кукина) Евгения Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желтова (Кукина) Евгения Ивановна

Бракосочетание
1859

Жена: не указана

Смерть
1937

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