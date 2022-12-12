Желтова (Неизвестно) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтова (Неизвестно) Евгения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желтов Алексей Федорович

Отец ребёнка: не указан

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желтов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: не указан

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желтов Иван Федорович

Отец ребёнка: не указан

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желтов Александр Федорович

Отец ребёнка: не указан

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желтов Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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