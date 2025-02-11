Коновалов Фаддей Дмитриевич 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Коновалов Фаддей Дмитриевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1849, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер До 1893, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Коновалов Дмитрий Яковлевич1813 г.р.
Супруги
Коновалова Ольга Николаевна1850 г.р.
Дети
Сарайкина Прасковья Фадеевна Коновалова1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Коновалов Дмитрий Яковлевич

Мать: ?

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
08.11.1868

Жена: Коновалова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Сарайкина Прасковья Фадеевна Коновалова

Мать ребёнка: Коновалова Ольга Николаевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
До 1893
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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