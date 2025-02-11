Коновалов Фаддей Дмитриевич
мужской, родился 1849, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер До 1893, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецКоновалов Дмитрий Яковлевич1813 г.р.
Супруги
Коновалова Ольга Николаевна1850 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Коновалов Дмитрий Яковлевич
Мать: ?
Бракосочетание
08.11.1868
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Сарайкина Прасковья Фадеевна Коновалова
Мать ребёнка: Коновалова Ольга Николаевна
Смерть
До 1893