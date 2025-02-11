Коновалова Ольга Николаевна
женский, родилась 1850, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умерла Неизвестно
ОтецОгаревка Николай ВасильевичНеизвестно г.р.
Супруги
Коновалов Фаддей Дмитриевич1849 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Огаревка Николай Васильевич
Мать: не указана
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
08.11.1868
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Сарайкина Прасковья Фадеевна Коновалова
Отец ребёнка: Коновалов Фаддей Дмитриевич
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно