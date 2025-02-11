Коновалова Ольга Николаевна 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Коновалова Ольга Николаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1850, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Огаревка Николай ВасильевичНеизвестно г.р.
Супруги
Коновалов Фаддей Дмитриевич1849 г.р.
Дети
Сарайкина Прасковья Фадеевна Коновалова1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Огаревка Николай Васильевич

Мать: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
08.11.1868

Муж: Коновалов Фаддей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Сарайкина Прасковья Фадеевна Коновалова

Отец ребёнка: Коновалов Фаддей Дмитриевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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