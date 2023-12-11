Гребенкин Кирик Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Бракосочетание
12.11.1889
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-403, ГААК, г. Барнаул. Брак крестьянин с. ново-Чемровского Кирик Васильев Гребенкин 1 брак 18 лет и того же села крестьянская дочь девица Варвара Феодорова Катасонова 1 брак 17 лет. Поручители... Показать все