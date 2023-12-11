Гребенкина (Катасонова) Варвара Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенкина (Катасонова) Варвара Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Катасонов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1889

Муж: Гребенкин Кирик Васильев

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-5-403, ГААК, г. Барнаул. Брак крестьянин с. ново-Чемровского Кирик Васильев Гребенкин 1 брак 18 лет и того же села крестьянская дочь девица Варвара Феодорова Катасонова 1 брак 17 лет. Поручители... Показать все
Смерть
Неизвестно
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