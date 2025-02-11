Потап Никифоров
мужской, родился До 1853, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Акулина ЛеонтьеваДо 1853 г.р.
Дети
Марина Потапова13.07.1871 г.р.
Аврамий Потапов Абрам Потапов / Аврамий Потапов25.10.1873 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Леонтьева
Рождение ребёнка
13.07.1871
Дочь: Марина Потапова
Мать ребёнка: Акулина Леонтьева
Рождение ребёнка
25.10.1873
Сын: Аврамий Потапов Абрам Потапов / Аврамий Потапов
Мать ребёнка: Акулина Леонтьева
Рождение ребёнка
27.03.1876
Дочь: Ефросинья Потапова
Мать ребёнка: Акулина Леонтьева
Смерть
Неизвестно