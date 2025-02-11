Потап Никифоров До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Потап Никифоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1853, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Акулина ЛеонтьеваДо 1853 г.р.
Дети
Марина Потапова13.07.1871 г.р.
Аврамий Потапов Абрам Потапов / Аврамий Потапов25.10.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Леонтьева

Рождение ребёнка
13.07.1871

Дочь: Марина Потапова

Мать ребёнка: Акулина Леонтьева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.10.1873

Сын: Аврамий Потапов Абрам Потапов / Аврамий Потапов

Мать ребёнка: Акулина Леонтьева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.03.1876

Дочь: Ефросинья Потапова

Мать ребёнка: Акулина Леонтьева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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