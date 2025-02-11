Акулина Леонтьева
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Потап НикифоровДо 1853 г.р.
Дети
Марина Потапова13.07.1871 г.р.
Аврамий Потапов Абрам Потапов / Аврамий Потапов25.10.1873 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потап Никифоров
Рождение ребёнка
13.07.1871
Дочь: Марина Потапова
Отец ребёнка: Потап Никифоров
Рождение ребёнка
25.10.1873
Сын: Аврамий Потапов Абрам Потапов / Аврамий Потапов
Отец ребёнка: Потап Никифоров
Рождение ребёнка
27.03.1876
Дочь: Ефросинья Потапова
Отец ребёнка: Потап Никифоров
Смерть
Неизвестно