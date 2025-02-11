Акулина Леонтьева До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Акулина Леонтьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Потап НикифоровДо 1853 г.р.
Дети
Марина Потапова13.07.1871 г.р.
Аврамий Потапов Абрам Потапов / Аврамий Потапов25.10.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потап Никифоров

Рождение ребёнка
13.07.1871

Дочь: Марина Потапова

Отец ребёнка: Потап Никифоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.10.1873

Сын: Аврамий Потапов Абрам Потапов / Аврамий Потапов

Отец ребёнка: Потап Никифоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.03.1876

Дочь: Ефросинья Потапова

Отец ребёнка: Потап Никифоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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