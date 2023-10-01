Мамочкин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамочкин Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамочкин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Водогон, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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