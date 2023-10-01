Мамочкин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамочкин Василий
Рождение ребёнка
18.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Водогон, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно