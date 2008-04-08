Мамочкина (Курчавая) Нина Степановна
Место рождения
Дата рождения?.11.1924
Дата смерти08.04.2008
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1924
Отец: Курчавый Степан Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамочкин Михаил Васильевич
Водогон, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
08.04.2008