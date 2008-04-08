Мамочкина (Курчавая) Нина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамочкина (Курчавая) Нина Степановна

Место рождения

Колпина, Любытинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

?.11.1924

Дата смерти

08.04.2008

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1924

Отец: Курчавый Степан Иванович

Мать: не указана

Колпина, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамочкин Михаил Васильевич

Водогон, Любытинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
08.04.2008

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