Жирёнкин Иван Михайлович
мужской, родился 29.04.1872 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1887, Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
ОтецЖирёнкин Михаил ЯковлевичОколо 1828 г.р.
МатьЖирёнкина Аксинья ГригорьевнаОколо 1834 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1872 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Крещение
30.04.1872 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1887
Смерть
После 1887