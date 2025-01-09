Жирёнкин Иван Михайлович 29.04.1872 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Жирёнкин Иван Михайлович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 29.04.1872 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1887, Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край

Отец
Жирёнкин Михаил ЯковлевичОколо 1828 г.р.
Мать
Жирёнкина Аксинья ГригорьевнаОколо 1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1872 ст.

Отец: Жирёнкин Михаил Яковлевич

Мать: Жирёнкина Аксинья Григорьевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край

Крещение
30.04.1872 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крестный отец: Государственный крестьянин Федор ... Фролов

Место жительства
1887
Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край

ГААК | Фонд 3 Опись 2 Дело 65 Лист 73 | Жиренков Степан Михайлов в Локтевскую волость в зас. Ново-Егорьевский из крестьян Тамбовской губерни Борисоглебскаго уезда Сукманской волости и села с братом Иваном и матерью Аксиньей.

Смерть
После 1887
Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край

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