Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люда Сяргееўна

Отец ребёнка: Волков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воўкаў Сярожа Сяргеевіч

Отец ребёнка: Волков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений

Отец ребёнка: Волков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Волков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Волков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Сергей

Смерть
Неизвестно

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