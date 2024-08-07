Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люда Сяргееўна
Отец ребёнка: Волков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгений
Отец ребёнка: Волков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Волков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Волков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Сергей
Смерть
Неизвестно