Силенко Антонина Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Силенко Антонина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова (Силенко) Дина Давидовна

Отец ребёнка: Идлис Давид Борисович

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривобок (Силенко) Эмилия Давыдовна

Отец ребёнка: Идлис Давид Борисович

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Идлис Давид Борисович

Смерть
Неизвестно

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