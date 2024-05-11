Силенко Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова (Силенко) Дина Давидовна
Отец ребёнка: Идлис Давид Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривобок (Силенко) Эмилия Давыдовна
Отец ребёнка: Идлис Давид Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно