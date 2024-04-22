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Якшина Авдотья Степановна

Место рождения

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Якшин Яков Михайлович

Отец ребёнка: Якшин Михайло Афанасьевич

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Место жительства
С 1804
Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Переселились в 1804 году Самовольно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якшин Михайло Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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