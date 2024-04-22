Якшина Авдотья Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Якшин Михайло Афанасьевич
Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Место жительства
С 1804
Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Переселились в 1804 году Самовольно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно