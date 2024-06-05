Саканцев Степан Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Саканцев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саканцев Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Якшина (Саканцева) Авдотья Степановна

Мать ребёнка: не указана

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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