Саканцев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саканцев Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Якшина (Саканцева) Авдотья Степановна
Мать ребёнка: не указана
Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно