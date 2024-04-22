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Белых Дмитрий Алексеев

Место рождения

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
18.01.1811

Жена: Дарья Андреевна

Лариха, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Дарья Андреевна

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Липатья Дмитриевна

Мать ребёнка: Дарья Андреевна

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Белых Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Дарья Андреевна

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1819
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