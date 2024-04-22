Белых Дмитрий Алексеев
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
18.01.1811
Жена: Дарья Андреевна
Лариха, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Липатья Дмитриевна
Мать ребёнка: Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Дарья Андреевна
Смерть
1819