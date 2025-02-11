Цыбускин Маркелл Андреев
мужской, родился 1852, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЦыбускин Андрей Ефремов1826 г.р.
МатьЦыбускина Лукерья Прокофьева1830 г.р.
Супруги
Цыбускина Дарья ПавловаДо 1854 г.р.
Дети
(Цыбускина) Елена Маркеллова05.07.1872 г.р.
Цыбускин Иван Маркеллов05.11.1873 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыбускина Дарья Павлова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
05.07.1872
Дочь: (Цыбускина) Елена Маркеллова
Мать ребёнка: Цыбускина Дарья Павлова
Рождение ребёнка
05.11.1873
Мать ребёнка: Цыбускина Дарья Павлова
Смерть
Неизвестно