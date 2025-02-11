Цыбускин Маркелл Андреев 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Цыбускин Маркелл Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1852, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Цыбускин Андрей Ефремов1826 г.р.
Мать
Цыбускина Лукерья Прокофьева1830 г.р.
Супруги
Цыбускина Дарья ПавловаДо 1854 г.р.
Дети
(Цыбускина) Елена Маркеллова05.07.1872 г.р.
Цыбускин Иван Маркеллов05.11.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Цыбускин Андрей Ефремов

Мать: Цыбускина Лукерья Прокофьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбускина Дарья Павлова

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Рождение ребёнка
05.07.1872

Дочь: (Цыбускина) Елена Маркеллова

Мать ребёнка: Цыбускина Дарья Павлова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.11.1873

Сын: Цыбускин Иван Маркеллов

Мать ребёнка: Цыбускина Дарья Павлова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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