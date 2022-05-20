Ежова (Антипова) Анастасия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1924
Дата смерти16.05.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
1940
Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1948
Отец ребёнка: Ежов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
05.03.1949
Сын: Ежов Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Ежов Алексей Семенович
Ютаза, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.05.1990