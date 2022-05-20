Ежова (Антипова) Анастасия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова (Антипова) Анастасия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1924

Дата смерти

16.05.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ежов Алексей Семенович

Образование
1940
Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1948

Сын: Ежов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Ежов Алексей Семенович

Рождение ребёнка
05.03.1949

Сын: Ежов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Ежов Алексей Семенович

Ютаза, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.05.1990

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