Ежов Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1948
Мать ребёнка: Ежова Анастасия Гавриловна
Рождение ребёнка
05.03.1949
Сын: Ежов Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Ежова Анастасия Гавриловна
Ютаза, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно