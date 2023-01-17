Ежов Алексей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежов Алексей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1948

Сын: Ежов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Ежова Анастасия Гавриловна

Рождение ребёнка
05.03.1949

Сын: Ежов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Ежова Анастасия Гавриловна

Ютаза, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ежова Анастасия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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