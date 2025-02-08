Попов Андрей Ильич 1915 — найти родственников по фамилии на Familio

Попов Андрей Ильич

Автор
КЧ
Чир К.

мужской, родился 1915

умер Неизвестно

Супруги
Попова (Малышева) Клавдия Петровна13.03.1916 г.р.
Дети
Попова Тамара Андреевна26.12.1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Малышева) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
02.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Малышева) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
26.12.1940

Дочь: Попова Тамара Андреевна

Мать ребёнка: Попова (Малышева) Клавдия Петровна

Смерть
Неизвестно

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