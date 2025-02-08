Попов Андрей Ильич
мужской, родился 1915
умер Неизвестно
Супруги
Попова (Малышева) Клавдия Петровна13.03.1916 г.р.
Дети
Попова Тамара Андреевна26.12.1940 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова (Малышева) Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
26.12.1940
Дочь: Попова Тамара Андреевна
Мать ребёнка: Попова (Малышева) Клавдия Петровна
Смерть
Неизвестно