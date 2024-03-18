Горев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Горева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Горева Раиса
Рождение ребёнка
12.01.1951
Дочь: Горева Вера Николаевна
Мать ребёнка: Горева Раиса
Смерть
Неизвестно