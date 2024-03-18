Горев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Горева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Горева Раиса

Рождение ребёнка
12.01.1951

Дочь: Горева Вера Николаевна

Мать ребёнка: Горева Раиса

Смерть
Неизвестно

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