Лестенькова (Волоцкая) Елена Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лестенькова (Волоцкая) Елена Ивановна

Автор
КЧ
Чир К.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Мать
Волоцкая (Лестенькова) Анна СергеевнаОколо 1873 г.р.
Отец
Волоцкой Иван ИвановичНеизвестно г.р.
Супруги
Лестеньков Косьма Федорович28.10.1898 г.р.
Дети
Лестеньков Анатолий Кузьмич1925 г.р.
Лестенькова Зоя Кузьминична1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волоцкой Иван Иванович

Мать: Волоцкая (Лестенькова) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забегалова (Лестенькова) Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Лестеньков Косьма Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюкова (Лестенькова) Галина Кузьмична

Отец ребёнка: Лестеньков Косьма Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лестеньков Косьма Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горденкова (Лестенькова) Ольга Кузьминична

Отец ребёнка: Лестеньков Косьма Федорович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лестеньков Анатолий Кузьмич

Отец ребёнка: Лестеньков Косьма Федорович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Лестенькова Зоя Кузьминична

Отец ребёнка: Лестеньков Косьма Федорович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Лестенькова Лидия Кузьминична

Отец ребёнка: Лестеньков Косьма Федорович

Рождение ребёнка
14.08.1936

Сын: Лестеньков Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Лестеньков Косьма Федорович

Смерть
Неизвестно

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