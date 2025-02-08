Лестенькова (Волоцкая) Елена Ивановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
МатьВолоцкая (Лестенькова) Анна СергеевнаОколо 1873 г.р.
ОтецВолоцкой Иван ИвановичНеизвестно г.р.
Супруги
Лестеньков Косьма Федорович28.10.1898 г.р.
Дети
Лестеньков Анатолий Кузьмич1925 г.р.
Лестенькова Зоя Кузьминична1928 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забегалова (Лестенькова) Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Лестеньков Косьма Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюкова (Лестенькова) Галина Кузьмична
Отец ребёнка: Лестеньков Косьма Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горденкова (Лестенькова) Ольга Кузьминична
Отец ребёнка: Лестеньков Косьма Федорович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лестеньков Анатолий Кузьмич
Отец ребёнка: Лестеньков Косьма Федорович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Лестенькова Зоя Кузьминична
Отец ребёнка: Лестеньков Косьма Федорович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Лестенькова Лидия Кузьминична
Отец ребёнка: Лестеньков Косьма Федорович
Рождение ребёнка
14.08.1936
Сын: Лестеньков Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Лестеньков Косьма Федорович
Смерть
Неизвестно