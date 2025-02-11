Кузьмин Владимир Алексеевич 16.05.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузьмин Владимир Алексеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 16.05.1911

умер 06.04.2002

Отец
Кузьмин Алексей Алексеевич1882 г.р.
Мать
Кузьмина (Елизарова) Надежда Павловна1881 г.р.
Супруги
Лазарева (Лазарева) Нина Эрастовна1913 г.р.
Дети
Андреева (Кузьмина) Наталья02.06.1939 г.р.
Кузьмин Игорь Владимирович25.12.1944 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1911

Отец: Кузьмин Алексей Алексеевич

Мать: Кузьмина (Елизарова) Надежда Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазарева (Лазарева) Нина Эрастовна

Рождение ребёнка
02.06.1939

Дочь: Андреева (Кузьмина) Наталья

Мать ребёнка: Лазарева (Лазарева) Нина Эрастовна

Рождение ребёнка
25.12.1944

Сын: Кузьмин Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Лазарева (Лазарева) Нина Эрастовна

Смерть
06.04.2002

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