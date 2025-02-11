Кузьмин Владимир Алексеевич
мужской, родился 16.05.1911
умер 06.04.2002
ОтецКузьмин Алексей Алексеевич1882 г.р.
МатьКузьмина (Елизарова) Надежда Павловна1881 г.р.
Супруги
Лазарева (Лазарева) Нина Эрастовна1913 г.р.
Дети
Андреева (Кузьмина) Наталья02.06.1939 г.р.
Кузьмин Игорь Владимирович25.12.1944 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1939
Дочь: Андреева (Кузьмина) Наталья
Мать ребёнка: Лазарева (Лазарева) Нина Эрастовна
Рождение ребёнка
25.12.1944
Сын: Кузьмин Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Лазарева (Лазарева) Нина Эрастовна
Смерть
06.04.2002