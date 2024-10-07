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Сергей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

После 17.11.1865

Пол

Мужской

Отец

Около 1813 г.р.

Мать

Около 1812 г.р.

Жена

Около 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Брайцев Фёдор Захарович

Мать: Зиновья Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.11.1865

Жена: Агриппина Степановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
После 17.11.1865

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