Сергей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиПосле 17.11.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Брайцев Фёдор Захарович
Мать: Зиновья Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.11.1865
Жена: Агриппина Степановна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
После 17.11.1865