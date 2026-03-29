Дорогов Кр 26.11.1876 Алексей Васильевич
мужской, родился 05.10.1855
умер Неизвестно
ОтецДорогов Василий Щучинск Ефремович1837 г.р.
МатьДорогова Ксения ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Дорогов Михаил Алексеевич11.07.1880 г.р.
Дорогова Ксения Алексеевна23.01.1883 ст. г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
05.10.1855
Рождение ребёнка
11.07.1880
Сын: Дорогов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Дорогова (Возм. Мартемьянова) Анфиса Ефимова
Рождение ребёнка
23.01.1883 ст.
Дочь: Дорогова Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Дорогова (Возм. Мартемьянова) Анфиса Ефимова
Рождение ребёнка
25.11.1885 ст.
Дочь: Дорогова Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Дорогова (Возм. Мартемьянова) Анфиса Ефимова
Рождение ребёнка
30.12.1887 ст.
Дочь: (Дорогова) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Дорогова (Возм. Мартемьянова) Анфиса Ефимова
Рождение ребёнка
10.02.1890
Сын: Дорогов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Дорогова (Возм. Мартемьянова) Анфиса Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: (Дорогова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Дорогова (Возм. Мартемьянова) Анфиса Ефимова
Смерть
Неизвестно