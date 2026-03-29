Дорогов Кр 26.11.1876 Алексей Васильевич 05.10.1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогов Кр 26.11.1876 Алексей Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.10.1855

умер Неизвестно

Отец
Дорогов Василий Щучинск Ефремович1837 г.р.
Мать
Дорогова Ксения ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Дорогов Михаил Алексеевич11.07.1880 г.р.
Дорогова Ксения Алексеевна23.01.1883 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1855

Отец: Дорогов Василий Щучинск Ефремович

Мать: Дорогова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
11.07.1880

Сын: Дорогов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Дорогова (Возм. Мартемьянова) Анфиса Ефимова

Рождение ребёнка
23.01.1883 ст.

Дочь: Дорогова Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Дорогова (Возм. Мартемьянова) Анфиса Ефимова

Рождение ребёнка
25.11.1885 ст.

Дочь: Дорогова Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Дорогова (Возм. Мартемьянова) Анфиса Ефимова

Рождение ребёнка
30.12.1887 ст.

Дочь: (Дорогова) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Дорогова (Возм. Мартемьянова) Анфиса Ефимова

Рождение ребёнка
10.02.1890

Сын: Дорогов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Дорогова (Возм. Мартемьянова) Анфиса Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: (Дорогова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Дорогова (Возм. Мартемьянова) Анфиса Ефимова

Смерть
Неизвестно

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