Дорогова (Возм. Мартемьянова) Анфиса Ефимова
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Дорогов Михаил Алексеевич11.07.1880 г.р.
Дорогова Ксения Алексеевна23.01.1883 ст. г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1880
Сын: Дорогов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Дорогов Кр 26.11.1876 Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
23.01.1883 ст.
Дочь: Дорогова Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Дорогов Кр 26.11.1876 Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
25.11.1885 ст.
Дочь: Дорогова Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Дорогов Кр 26.11.1876 Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
30.12.1887 ст.
Дочь: (Дорогова) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Дорогов Кр 26.11.1876 Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
10.02.1890
Сын: Дорогов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Дорогов Кр 26.11.1876 Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: (Дорогова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Дорогов Кр 26.11.1876 Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно