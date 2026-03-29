Дорогова (Возм. Мартемьянова) Анфиса Ефимова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогова (Возм. Мартемьянова) Анфиса Ефимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Дорогов Михаил Алексеевич11.07.1880 г.р.
Дорогова Ксения Алексеевна23.01.1883 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1880

Сын: Дорогов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Дорогов Кр 26.11.1876 Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
23.01.1883 ст.

Дочь: Дорогова Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Дорогов Кр 26.11.1876 Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
25.11.1885 ст.

Дочь: Дорогова Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Дорогов Кр 26.11.1876 Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
30.12.1887 ст.

Дочь: (Дорогова) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Дорогов Кр 26.11.1876 Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
10.02.1890

Сын: Дорогов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Дорогов Кр 26.11.1876 Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: (Дорогова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Дорогов Кр 26.11.1876 Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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