Алдатова (Шанаева) Шахтина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алдатов Темболат
Рождение ребёнка
1848
Сын: Алдатов Камболат
Отец ребёнка: Алдатов Темболат
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Алдатов Темболат
Рождение ребёнка
1864
Сын: Алдатов Алдат
Отец ребёнка: Алдатов Темболат