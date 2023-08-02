Алдатова (Шанаева) Шахтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатова (Шанаева) Шахтина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алдатов Темболат

Рождение ребёнка
1848

Сын: Алдатов Камболат

Отец ребёнка: Алдатов Темболат

Рождение ребёнка
1856

Сын: Алдатов Магомет-Гирей

Отец ребёнка: Алдатов Темболат

Рождение ребёнка
1864

Сын: Алдатов Алдат

Отец ребёнка: Алдатов Темболат

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