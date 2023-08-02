Алдатов Алдат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатов Алдат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Алдатов Темболат

Мать: Алдатова (Шанаева) Шахтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жантиева (Алдатова) Аминат

Мать ребёнка: Алдатов (Есенова) Гани Кудабердовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алдатов (Есенова) Гани Кудабердовна

Рождение ребёнка
16.02.1901

Дочь: Тхостова (Алдатова) Рахимат

Мать ребёнка: Алдатов (Есенова) Гани Кудабердовна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Алдатов Хатахцико Алдатович

Мать ребёнка: Алдатов (Есенова) Гани Кудабердовна

Брут, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1904

Сын: Алдатов Елкан

Мать ребёнка: Алдатов (Есенова) Гани Кудабердовна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Тхостова (Алдатова) Фаризат

Мать ребёнка: Алдатов (Есенова) Гани Кудабердовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Алдатов Измаил

Мать ребёнка: Алдатов (Есенова) Гани Кудабердовна

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