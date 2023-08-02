Алдатов Алдат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Алдатов Темболат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жантиева (Алдатова) Аминат
Мать ребёнка: Алдатов (Есенова) Гани Кудабердовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1901
Дочь: Тхостова (Алдатова) Рахимат
Мать ребёнка: Алдатов (Есенова) Гани Кудабердовна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Алдатов Хатахцико Алдатович
Мать ребёнка: Алдатов (Есенова) Гани Кудабердовна
Брут, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1904
Сын: Алдатов Елкан
Мать ребёнка: Алдатов (Есенова) Гани Кудабердовна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Тхостова (Алдатова) Фаризат
Мать ребёнка: Алдатов (Есенова) Гани Кудабердовна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Алдатов Измаил
Мать ребёнка: Алдатов (Есенова) Гани Кудабердовна