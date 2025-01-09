Евсевичева (Евсевичева) Ульяна Леоновна
женский, родилась 21.12.1828 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 30.04.1830 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецЕвсевичев Леон Ефимович18.02.1804 ст. г.р.
МатьЕвсевичева Анна ЕрмолаевнаОколо 1804 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
21.12.1828 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
23.12.1828 ст.
Смерть
30.04.1830 ст.