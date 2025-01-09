Евсевичева (Евсевичева) Ульяна Леоновна 21.12.1828 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Евсевичева (Евсевичева) Ульяна Леоновна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 21.12.1828 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 30.04.1830 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Евсевичев Леон Ефимович18.02.1804 ст. г.р.
Мать
Евсевичева Анна ЕрмолаевнаОколо 1804 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1828 ст.

Отец: Евсевичев Леон Ефимович

Мать: Евсевичева Анна Ермолаевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
23.12.1828 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
30.04.1830 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Оспа

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